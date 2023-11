Kraftige skatte- og avgiftskutt var hovedtema da partiet la fram sitt alternative budsjett fredag.

– Frp vil gi vanlige folk bedre økonomi i en vanskelig tid. Gjennom kutt i skatter- og avgifter og ved økt strømstøtte ville alle beholdt mer av sine egne penger, sier nestleder og finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi.

Skatteletten fordeler seg på knapt 8,5 milliarder kroner for personer og 7,6 milliarder kroner for næringslivet. Partiet vil øke personfradraget fordi det gir mest uttelling for folk med lave og middels inntekt, ifølge Limi.

Andre sentrale grep er å øke strømstøtten, halvere matmoms og innføre lavere bensinavgift.

For å finansiere løftene, vil partiet kutte 30 milliarder kroner på områdene bistand, innvandring, kultur, byråkrati og «statlige klimaprosjekter med diskutabel effekt».