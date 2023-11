Aftenposten og VG har skrevet om forsvarssjef Eirik Kristoffersen og hans samboer, knyttet til økonomiske forhold.

Medier24 skriver at forsvarssjefens samboer klager inn avisene og føler seg utsatt for «ærekrenkelse, maktmisbruk og trakassering fra en mektig medieaktør» og at hun er uthengt som privatperson.