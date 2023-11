Siktede for vold på helsestasjon i Trondheim er også siktet for Nav-brann

Politiet bekrefter at kvinnen i 40-årene og en mann i 30-årene som er siktet for medvirkning, også er siktet for grovt skadeverk etter en brann på Nav i Trondheim i mai i år.

To personer ble fraktet til sykehus etter å ha blitt angrepet med en skarp gjenstand på helsestasjonen torsdag. Det er ikke avklart om mannen i 30-årene skal fengsles.

– Politiet vil be om varetektsfengsling for den siktede kvinnen med bakgrunn i bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare, sier påtaleansvarlig i saken, Lars Lundlie, i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge politiet nekter de siktede å la seg avhøre.

– Per nå er det to fornærmede i saken. Antall fornærmede i saken kan endres etter hvert som etterforskningen har kommet lenger, sier Lundli.