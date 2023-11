Flytogets egen rapport, levert av Visma, viser at Norge kommer til å tape 1,4 milliarder kroner de neste fire årene på å vrake Flytoget til fordel for Vy som operatør til Oslo lufthavn.

Feil, mener Vy og konserndirektør for kommunikasjons- og samfunnskontakt Maris Holm.

– Våre analyser viser at de ekstra inntektene staten i dag får fra Flytoget, mer enn oppveies av inntektene vår anbefalte rutemodell vil gi, sier Holm til Teknisk Ukeblad.

Vy mener flere vil ta toget

Flytogets rapport er basert på at Flytoget går med overskudd, mens Vy-billetter delvis betales av staten gjennom subsidier. Vy mener at flere kommer til å ta toget når de tar over, og at det kommer til å gi høyere inntekter for staten, selv om Flytogets overskudd forsvinner.

Holm sier at Vy også kan utvikle et premiumprodukt for forretningsreisende som vil betale mer, eller sette opp prisen for alle som skal til Gardermoen.

I dag koster Vy-toget fra Oslo til Gardermoen 118 kroner for voksne, mens Flytoget koster 230.

Flytoget slår tilbake

Flytoget mener Vy kommer med påstander som ikke er riktige.

– Vys regnestykker er basert på en urealistisk vekst i antall reisende med toget. En vekst på 8 prosent, som de legger til grunn, har oss bekjent ikke skjedd på jernbanen siden Flytoget startet i 1998, sier administrerende direktør Ståle Nistov i Flytoget til NTB.

Han sier det er rart at Vy nå sier de kan utvikle et premiumprodukt, som er likt det Flytoget har brukt 25 år på å utvikle og som nå skal legges ned.

– Da hadde det vært en bedre idé å la Flytoget få ta med andre passasjerer for å utnytte kapasiteten bedre, slik Flytoget har foreslått, sier Nistov.

– Uriktige påstander

Ifølge Nistov er det mye tåkelegging som skjer nå.

– Alt vi kjenner som Flytoget vil forsvinne – det blir ikke lenger et ekspresstog mellom Oslo sentrum og Gardermoen. Det skreddersydde tilbudet med flygaranti, flytogterminal, tog med plass til bagasje – alt blir borte, sier Nistov.

– Direktetoget mellom Oslo sentrum og Gardermoen som i dag tar 19 minutter vil forsvinne og det blir færre seter på togene mellom Drammen og Gardermoen fordi det i avtalen med Vy er lagt inn enkeltsett, mens Flytoget i dag kjører dobbeltsett, sier Nistov.

Han legger til at Vy er mer forsinket enn Flytoget også.

Regjeringen: Feil

Flytoget mener også at flere kommer til å velge bilen. Det er ikke Vy enig i, men de tror flere kommer til å velge toget.

Da rapporten ble kjent, tordnet Frp og Høyre mot regjeringen. Rapporten viser at det er håpløst å skrote Flytoget, mente Høyres Trond Helleland.

NTB har også bedt regjeringen om en kommentar. De er ikke enig i kritikken.

– Gevinsten Helleland viser til er ikke knyttet til konkurranse, men at vi i dag har et premiumtilbud til Oslo lufthavn som tar ut en større andel av betalingsvilligheten til de reisende, sier statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap).

Hun påpeker at det er mulig for Vy å øke prisene til flyplassen – og at det reduserer statens subsidier.

Tror på mange passasjerer

Kroglund sier at verken Vy eller Flytoget hadde hatt en garanti for videre drift med en konkurranseutsetting av jernbanen. Regjeringen har besluttet å gi hele togtrafikken på Østlandet til Vy.

– Helleland må være ærlig på at Flytoget ikke hadde hatt noen tryggere eksistens med Høyre i regjering, og det uten at vi får utnyttet kapasiteten i nettet på best mulig måte, sier statssekretæren.

Regjeringen tviler også på at så mange flere kommer til å velge bilen. De viser til en rapport fra 2018 som sier at 75 prosent av flytogpassasjerene sier de hadde reist med Vy hvis det var eneste mulighet.

– Det vil fremdeles være ni avganger i timen til Oslo lufthavn i fremtiden. Dette vil være et attraktivt tilbud som gjør at vi opprettholder en høy kollektivandel til flyplassen også i fremtiden, sier Kroglund.

Flere undersøkelser har imidlertid vist at Flytoget er mer populære enn Vy. Dagens Næringsliv skrev i mai at Flytoget kom nest best ut i Norsk Kundebarometer, mens Vy lå på 148. plass av 157 selskaper.