Ingen Økokrim-etterforskning av vindkraftutbyggere på Fosen

Motvind Norge og reineiere i området mente at Fosen Vind og Roan Vind hadde brutt både energiloven og straffeloven ettersom de to vindkraftverkene etter Høyesterettsdommen i Fosen-saken ikke hadde gyldig konsesjon.

I et brev fra Økokrim som er sendt til både anmeldere og de anmeldte i saken, heter det blant annet at Økokrim har vurdert informasjonen som fremkommer av anmeldelsene, og at de ikke iverksetter etterforskning, melder NRK.

«Det er ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold,» heter det i brevet.

– Det var som forventet at de kom fram til denne konklusjonen. Vi ble i grunn veldig overrasket da anmeldelsene kom, sier kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i energiselskapet Aneo, som er blant eierne til selskapet Roan Vind.

Torbjørn Lindseth i organisasjonen Motvind Norge er ikke fornøyd, men sier at avgjørelsen er som ventet. Han varsler at de ikke gir seg med dette.