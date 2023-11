Sivilombudet: Kommune krenket ytringsfriheten til lærer etter Halloween-spøk

– Jeg er lettet over at avgjørelsen er kommet. Det har vært en lang prosess, sier lærer Marita Kvanli til Utdanningsnytt.

Kvanli la i forbindelse med Halloween i fjor ut et humoristisk ment innlegg på Facebook. Innlegget besto av et bilde av henne selv og en venninne som hadde kledd seg ut som rådmannen i Tjeldsund kommune med teksten: «Det skumleste man kan få på døra. Rådmannen Selveste. Med budskapet «død over distriktene». Dagens beste kostyme».

Innlegget falt ikke i god jord hos kommunen, som behandlet saken under navnet «Trakassering av rådmannen». Formannskapet vedtok å ta avstand fra at «ansatte i kommunen skulle ytre sine meninger på den måten». Etter dette vedtaket slettet Kvanli Facebook-innlegget.

Læreren ble også innkalt til et møte der ytringen ble drøftet. I møtet ga kommunen uttrykk for at ytringen var legitim, men kommunen mente samtidig den var «etisk betenkelig»

Utilbørlig

– Det har vært mange følelser underveis i prosessen. I starten opplevde jeg mye frykt, og jeg lurte på hva slags konsekvenser det kunne få, sier Kvanli

Tjeldsund kommune anskaffet seg en juridisk vurdering av saken og Kvanli skaffet seg advokat. Betenkningen konkluderte med at ytringen i Facebook-innlegget var legitim, og at kommunen ikke kunne begrense Kvanlis ytringsfrihet ved å vise til eget, internt reglement.

Sivilombudet slår nå fast at kommunen krenket lærerens ytringsfrihet ved å vedta å ta avstand fra Facebook-innlegget.

– At kommunens administrasjon opprettholdt møteinnkallingen og gjennomførte møtet med det innholdet det hadde, fremfor å erkjenne at ytringen var legitim også i form og forum, fremstår som utilbørlig opptreden fra arbeidsgivers side, heter det i avgjørelsen fra Sivilombudet.

– Hovedgrunnen til at jeg tok saken videre, var at jeg ønsket å få til en positiv endring. Jeg ville få fram hva som er innenfor ytringsfriheten, og hva som ikke er det. Jeg opplever at mange misforstår hva lojalitetsplikten til arbeidsgiver går ut på, sier Kvanli.

Beklager

Senere har også Tjeldsunds ferske ordfører Robin Ridderseth (Tjeldsund Tverrpolitiske Liste) beklaget overfor Kvanli. Han var ikke involvert i saken da den fikk medieomtale i fjor, men sier at kommunen tar saken på alvor.

– Vi kommer til å beklage situasjonen offentlig og overfor vedkommende personlig. Vi skal også gjøre interne endringer som skal sørge for at sånne situasjoner ikke skjer igjen, sier Ridderseth.