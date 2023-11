Brann i fabrikk på Herøya blusset opp igjen

Brannen som startet i natt, ble slukket etter kort tid. I 10-tiden fredag melder Sørøst-politiet at de rykker ut på ny.

Brannen startet på et transportbånd i en fabrikk på industriområdet.

Sørøst politidistrikt skrev på X (tidligere Twitter) i natt at brannen førte til en del røyk over industriområdet, men at det ikke er fare for omgivelsene utenfor eller resten av industriparken.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.