Mann dømt for grov mishandling av familien – må betale 12,8 millioner

Med flat hånd, knyttet neve, pinner, ladekabler og sandaler skal han ha slått og mishandlet både koner og barn fra 1998, skriver VG.

Det startet med hans første ekskone i 1998, og fortsatte med barna og med hans andre kone. Saken ble avdekket da mannens ekskone og eldste datter leverte en politianmeldelse i januar 2019.

– De har levd under et regime, og noe av det har vært vold. Det er ganske mye psykisk mishandling. Og han er dømt for mishandling gjennom hele perioden, sier statsadvokat Karl Kristian Nordheim til avisen.

Mannen ble også dømt for frihetsberøvelse av ekskona og datteren. I retten nektet han straffskyld, men Søndre Østfold tingrett i Moss fattet ikke tillit til hans forklaring.

I beløpet på 12,8 millioner kroner ligger oppreisningserstatning, erstatning for lidt inntektstap og erstatning for fremtidig inntektstap. Han måtte også betale menerstatning til den voksne datteren sin og begge ekskonene. Det vil si erstatning for varige mén han skal ha påført dem.

På grunn av lang saksbehandlingstid ble mannen innvilget strafferabatt på ett år. Verken mannen eller påtalemyndigheten har ennå avgjort om dommen skal ankes.