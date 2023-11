Sju av ti sier nei til forbud mot nye fossilbiler

Det viser tall fra Norsk medborgerpanel , presentert av Bergens Tidende.

Undersøkelsen viser at vi blir stadig mer negative til Stortingets vedtatte mål om å stoppe salget av nye diesel- og bensinbiler fra 2025. Og jo nærmere sluttdato vi kommer, jo mer skeptiske blir vi.

For seks år siden sa 57 prosent nei, nå er andelen økt til 71 prosent.

Tallene viser at kvinner er mer positive til utfasing enn menn, i tillegg er unge mer positive enn eldre. Stipendiat Ingrid Kvåle Faleide skriver i en kommentar til avisen at nordmenn viker unna når tiltakene går på valgfriheten løs.

– Motstanden mot utfasing av fossilbiler er nok til dels et uttrykk for at folk ikke støtter tiltak som betyr innskrenking av valgfriheten.

Norsk medborgerpanel er en forskningsdrevet spørreundersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstemaer og drives av Universitetet i Bergen.