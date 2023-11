Spleis-innsamlingen ble forrige uke satt på pause, før den ble gjenåpnet mandag. Nå opplyser Spleis at de 16.000 personene som har donert vil få pengene tilbake, skriver Nettavisen.

– Vi sender ut fellesmail til alle med en refusjonskode til hver bruker, der de får tilbud om å få pengene tilbake fra spleisen, opplyser kommunikasjonssjef Tone Mesna i Spleis.no til Nettavisen torsdag formiddag.

Årsaken til innsamlingspausen

Spleisen ble opprettet for å samle inn penger til hovedpersonen i NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt». Serien har fått kritikk etter at det ble kjent at mannen ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Denne dommen var utelatt i serien.

Mesna sier at årsaken til at innsamlingsaksjonen ble satt på pause, var klager i forbindelse med sedelighetsdommen.

Totalt har Spleisen samlet inn over 4,1 millioner kroner.

Mesna har ingen oversikt over hvor mange som ønsker pengene tilbake.

Oppretter av spleisen reagerer

Nettavisen skriver at seriens hovedperson opplever mye hets, og at den filippinske adressen hans spres på nett.

– Klart det er alvorlig, det er det ingen tvil om, sier hovedpersonens advokat, Leif Strøm, til Nettavisen.

Liv Anne Aanestad, som opprettet «Bamsegutt»-spleisen, mener mediene og kommentarfeltet knyttet til saker har skylden i hetsen og spredningen av mannens adresse.

– Jeg er rasende på alle medier som tillater denne hetsen å fortsette, sier hun til Nettavisen.