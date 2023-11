Kommunene slipper å betale for bredbåndsutbygging

Utbygging av raskt bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for det, er et spleiselag mellom stat, fylkeskommunene og kommunene.

Til nå har det vært et krav om at kommuner og fylkeskommuner må bidra med et beløp som tilsvarer 30 prosent eller mer av den statlige finansieringen.

– Tilgang til raskt internett er viktig når vi skal ha kontakt med det offentlige, når vi skal jobbe og når vi skal nyte fritiden vår. Nå fjerner vi kravet til kommunal medfinansiering når bredbånd skal bygges ut med statlig støtte. Det kan føre til at flere lokale prosjekter blir gjennomført raskere, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen har foreslått 400 millioner kroner til bredbåndstilskudd i sitt forslag til statsbudsjett for 2024.