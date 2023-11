Under Debatten tirsdag uttalte advokat Leif Strøm (t.v.) at hans klient har det vanskelig. Til venstre for Strøm står NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk og NRKs distriktsdirektør Marius Lillelien. Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NTB