Norge gir fem militære ambulansebusser til Ukraina

Den første ambulansebussen er allerede sendt, mens de fire andre skal sendes innen nyttår. Det dreier seg om Volvo-busser som er bygget om til militære ambulansebusser.

– Disse militære ambulansebussene vil bidra til å redde liv og er sterkt etterspurt og verdsatt av ukrainske myndigheter, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Han påpeker at ukrainske styrker har stort behov for ambulanser til å frakte krigsskadde pasienter fra fronten til sykehus eller ut av landet. Norge deltar fra før i arbeidet med å frakte sårede i et ambulansefly.

Skal kunne operere i krig

Regjeringen opplyser at ambulansene har medisinsk utstyr til blant annet pustehjelp og overvåking av hjerte og blodtrykk. Det er tre intensivbåreplasser og fire vanlige båreplasser i bussen.

Bussenes farge, dekk og muligheter for mørkelegging gjør at de kan operere bedre i krigssoner enn vanlige ambulanser og busser. De er også utstyrt med en militær arbeidsstasjon.

– Denne leveransen er et resultat av godt samarbeid mellom flere aktører. Dette er et viktig og meningsfylt oppdrag for oss, sier direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell.

Trente opp ukrainsk personell

I forbindelse med donasjonen har leger fra Oslo universitetssykehus gjennomført opplæring av ukrainsk militært helsepersonell i bruken av bussene.

Norge har forpliktet seg til å gi Ukraina støtte for 75 milliarder over en femårsperiode.

I år har vi så langt gitt i overkant av 18 milliarder, viser regjeringens oversikt.