Værkaoset: Kan bli verre noen steder utover dagen

Meteorologene har delt et kart i sosiale medier, som illustrerer hvordan været skaper problemer i Norge. Så godt som hele Norge er dekket av et farevarsel på gult nivå.

– Det er et stormsenter ute i Norskehavet som gir mye vær i hele landet i dag. Det er sånn det kommer til å fortsette videre utover dagen i dag, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til NTB.

Han påpeker at uværet gir forskjellige problemer rundt om i landet.

Verst i Nord-Norge

* På Sør- og Østlandet er det fare for at regn og sludd blir til is.

* Fjellovergangene mellom Øst- og Vestlandet kan bli stengt på grunn av snø og vind.

* Langs kysten er det sterk kuling, noe som skaper problemer for enkelte fergesamband.

* I lavlandet på Vestlandet kommer det mye regn (opp mot 50–80 millimeter).

* I Trøndelag er det fare for is.

* I Nord-Norge, særlig Finnmark, er det farevarsel for snø og svært kraftige vindkast.

– Det er i Nord-Norge vi har sett flest konsekvenser hittil. Det er fare for svært kraftige vindkast, så det er der det er størst fare for at farevarselet blir oppgradert, sier Granerød.

Kan bli verre i fjellet

På Sør- og Østlandet er det først og fremst fjellovergangene som kan bli stengt.

– Det er kombinasjonen snø og mye vind som kan gi utfordringer. Så sjekk for all del vær og veimeldinger før man legger ut på tur over fjellet. Det er nok ikke dagen å gjøre det i dag, sier meteorologen.

– For fjellet i Sør-Norge kan det bli noe verre siden det fortsetter å snø utover dagen, legger han til.

Granerød forklarer at stormsenteret ikke er unormalt, men noe vi vanligvis ser på denne tiden av året.

– Når vi har et så stort stormsenter er det som ventet at vi får slikt vær. Det kan gi lokale utslag. Noen steder er det bart. Noen steder fryser på. Det kan være skummelt, sier han.

Venter mer snø

De siste månedene har vi imidlertid sluppet unna slike stormsentre.

– Det er en god stund siden det har blåst som dette, sier Granerød.

Ruskeværet ser altså ut til å fortsette hele dagen. Så kommer nordlig luftstrøm torsdag.

– Da går det nok over i snøbyger, særlig Nordvestlandet og sør i Trøndelag, sier Granerød.