MDG krever at landbruksministeren erklærer seg inhabil i kyllingsaker

– Selv om erfaringen fra fjærfebransjen gjør at han også har mye kunnskap, vil det være vanskelig å ha tillit til at vurderingene han gjør, ikke er preget av økonomiske interesser til nærstående familie. Den usikkerheten er uakseptabel, sier MDGs Une Bastholm til Nationen.

Hun får støtte fra Høyres Lene Westgaard-Halle, som peker på at det er uheldig når Sp-statsråden som har ansvar for å stille krav til bransjen, har nær familie så tungt involvert som eiere og er direkte økonomisk berørte av eventuelle krav.

Det er striden om utfasingen av kyllingrasen Ross 308 som gjør saken aktuell. Nortura har varslet at de vil fase ut produksjonen av den hurtigvoksende kyllingen, men vil ikke sette en sluttdato.

Både MDG og Venstre har presset på for et forbud mot kyllingrasen, men landbruksministeren Pollestad vil ikke forby den. Pollestad har tidligere varslet Statsministerens kontor om familiens bindinger til kyllingbransjen.

Fra før av har dyrevernorganisasjonen Noah sendt brev til Landbruks- og matdepartementet med krav om at Geir Pollestad kjennes inhabil i flere konkrete saker. De mener at Pollestad allerede har uttalt seg i flere saker som dyrevernorganisasjonen mener at han bør holde seg langt borte fra behandlingen av.