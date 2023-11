Johansen om etterlønn: – Har ikke vært grisk

– Jeg har ikke gjort noe annet enn å søke. Dette blir framstilt som at jeg er grisk og prøver å utnytte et system. Jeg har ikke gjort noe annet enn å søke. Enten får jeg ja, eller så får jeg nei, sier Johansen til Dagsavisen.

Mange har reagert på at Johansen har fått innvilget tre måneder med etterlønn i Oslo kommune, samtidig som han etter eget ønske har bedt om å starte i jobben i Norsk Folkehjelp først tre måneder etter at han gikk av som heltidspolitiker. Tre måneders etterlønn er maksbeløpet man kan motta som avgått politiker fra Oslo kommune.

Norsk Folkehjelp har sagt at de kunne ha tatt imot ham før, noe som hadde betydd at etterlønnen ville blitt kuttet og bare blitt utbetalt fram til oppstart i ny jobb. Overfor VG har Johansen sagt at han er i dialog med Norsk Folkehjelp om muligheten for å starte tidligere enn 25. januar, og at han i så fall vil varsle kommunen om å stoppe utbetalingen av etterlønnen.

Partiet Rødt har varslet at de vil ha lovlighetskontroll av Johansens etterlønn.

Johansen mener på sin side at han har ting på stell: Alt han har gjort, er å søke om etterlønn, så er det kommunen som har vurdert om han skal få det eller ikke.

– Det er ikke min oppgave å tolke kommuneloven. Det må nesten Oslo kommune gjøre, sier Johansen.