Kjersti Bergesen (61) har blant annet vært programleder for «Tid for hjem» fra 2004 til 2023, og hun legger bak seg hele 22 sesonger.

Hun forteller at valget om å forlate bedriften ikke var lett for henne.

– Det har selvfølgelig vært veldig vanskelig. Eller, kanskje ikke vanskelig, men du må jo tenke gjennom ting. Neste år har jeg vært der i 32 år, så det er veldig rart. I 32 år har jeg ringt og sagt: «Hei, det er Kjersti Bergesen fra TV 2 som ringer». Men nå blir det ikke sånn lenger, sier Bergesen til TV 2.

Bergesen har takket ja til gavepensjonstilbudet TV 2 tilbyr ansatte over 60 år i forbindelse med kanalens kuttrunde på 400 millioner kroner.

Til tross for at hun takket ja til gavepensjon, betyr det ikke nødvendigvis at hun vil pensjonere seg fra arbeidslivet.

– Nei, overhodet ikke. Jeg er en kreativ person som liker å finne på ting, lære ting, finne ut av ting, lage ting, løse praktiske problemer. Jeg håper å finne kjekke måter å fortsette med det i fremtiden, sier programlederen.

Fremtidsplanen er å bli selvstendig næringsdrivende.