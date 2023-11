Flere hundre griser trolig døde etter fjøsbrann i Møre og Romsdal

– Brannvesen melder at låven er tapt, trolig også dyrene som er inne. Det er foreløpig ikke meldt om at dyr er berget. Det er et hus i nærhet til låven som nå kjøles ned for å hindre spredning, skriver politiet på X , tidligere Twitter.

Politiet meldte tidligere at det var omkring 500 griser i fjøset, men ikke personer.

Nødetatene er på stedet og forsøker å slukke brannen.

Politiet meldte om brannen litt før klokken 13 tirsdag.