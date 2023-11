Mann dømt til tolv års fengsel i lagmannsretten for stekegaffel-drap

Straffen på tolv års fengsel er like lang som den han fikk i Oslo tingrett tidligere i år.

Han dømmes i tillegg til å betale oppreisningserstatning på 315.000 kroner til hver av den dreptes seks etterlatte, og til å tåle inndragning av en stekegaffel.

Mannens forsvarer, advokat Fisnik Baki, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken til TV 2 , som først omtalte dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Døde av skadene

Drapet fant sted natt til 24. november 2021. 41-åringen stakk ifølge dommen en stekegaffel gjennom en pulsåre på fornærmede og inn i mannens høyre lunge.

Fornærmede ble funnet kritisk skadd i inngangspartiet til hybelblokka Anker Apartment på Rodeløkka i Oslo. Han døde senere av skadene på sykehus. Den tiltalte mannen ble pågrepet kvelden etterpå hjemme hos seg selv.

I retten fortalte den tiltalte mannen at fornærmede beskyldte ham for å ha stjålet kokain da de festet sammen med flere andre på et hotellrom i Oslo sentrum natten i forveien, noe han selv nektet for.

Skulle ordne opp

Han avtalte derfor å møte den fornærmede på Anker Apartment for å finne ut av saken, og tok med seg en brødkniv og en stekegaffel hjemmefra fordi han følte seg truet.

Ved inngangspartiet oppsto det en krangel mellom de to, som endte med at tiltalte stakk fornærmede med stekegaffelen. I retten hevdet han selv at han kun mente å treffe armen til fornærmede.

Lagmannsretten mener også at stikket ikke var lovlig nødverge, selv om den tiltalte ble angrepet av fornærmede.