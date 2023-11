Tynset-drapet overføres til Tyskland

Kvinnen ble drept på Tynset i starten av oktober. En tysk mann på 29 år er pågrepet i hjemlandet og siktet for drapet. Han var kvinnens kjæreste og paret var på bobilferie da drapet skjedde.

Nå overføres saken til Tyskland, bekrefter politiet i Innlandet til Dagbladet.

– Det er tyske myndigheter som vil gjøre dette og eventuelt iretteføre saken. Det har hele tiden vært tett dialog mellom norsk og tysk politi og påtalemyndighet, sier politiadvokat Mali Svendsen til avisa.

Kvinnen ble funnet død ved et vann etter at samboeren hadde blitt pågrepet i Tyskland. Hun ble meldt savnet av familien da mannen kom tilbake fra ferien uten henne. Han hevdet først de hadde skilt lag etter en krangel i Sverige.

Hun ble funnet etter at mannen i avhør påviste stedet, skriver Dagbladet. Hun ble funnet skutt og delvis forbrent i vannkanten ved Falningssjøen. Mannen har ikke erkjent drapet, men tysk politi har beslaglagt et skytevåpen som de knytter til handlingen.

– Siktede har gjennom sin forsvarer uttrykt at han ikke ønsker å stille til avhør på dette stadiet av etterforskningen. Slik saken er nå, ligger den an til bli overført til Tyskland for fortsatt etterforskning og eventuell iretteføring, sier Svendsen.