Klimagasskutt på 55 prosent blir del av loven

Tirsdag behandler Stortinget en oppdatering av klimaloven. Blant annet skal det nye klimamålet lovfestes.

– Målet skal være at klimagassutslippene i 2030 reduseres med minst 55 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990, heter det i innstillingen som har et tydelig flertall.

På mange måter er det en formalitet, for Norge har allerede innmeldt dette målet til Parisavtalen. Men et flertall, bestående av alle partiene utenom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil også be regjeringen om å komme til Stortinget med en tydeligere plan for kuttene.

MDGs Une Bastholm mener det er viktig at en slik plan blir behandlet i Stortinget.

– Jeg tror det er flertall i Stortinget for mer ambisiøse og kraftige klimaplaner enn det de to regjeringspartiene tør å gjennomføre alene, sier Bastholm til NTB.

Hun har vært saksordfører for behandlingen av lovforslaget i Stortinget. I behandlingen er det også fremmet flere forslag som ikke får flertall.

Blant annet ville SV, Venstre, Rødt, MDG og KrF at 1,5-gradersmålet skulle tas inn i loven. SV, Venstre, MDG og Rødt ville også hindre at regjeringen kan kjøpe klimakvoter dersom de sliter med å nå målene for 2030, men dette kravet får heller ikke flertall.

Frp har som eneste parti gått inn for å skrote hele lovforslaget, som de mener er et «uttrykk for dyr symbolpolitikk».