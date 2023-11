– Det foreligger en klage på NRK og Tore Strømøys dokumentarserie «Ingen elsker Bamsegutt». Det er ikke avklart hvordan den behandles, sier Utne til VG.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan for norsk presse. Utvalget skal fremme etisk standard i bransjen og arbeider ut fra Vær varsom-plakaten. Klagen ble først omtalt av Nettavisen søndag.

– Det må vi selvsagt forholde oss til på vanlig måte, hvis det skulle bli en realitet, sier distriktsredaktør Marius Lillelien til avisa.

Kringkastingsrådet har også mottatt 124 klager på serien. Det bekrefter spesialrådgiver i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, overfor Dagbladet.

Utelot dom

Nesten 700.000 så første episode av «Ingen elsker Bamsegutt», ifølge Kampanje.

Serien handler om en ufør mann i 60-årene som flyttet til Filippinene for ti år siden, men som nå ønsker å komme hjem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Serien har fått kritikk etter at det ble kjent at mannen ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Denne dommen var utelatt i serien.

Dommen involverer seks fornærmede, som på det tidspunktet var barn. NRK har senere beklaget utelatelsen.

NRK har skrevet at de valgte å utelate dommen av to grunner. Den ene grunnen var hensynet til de fornærmede samt hensynet til Bamsegutt og familien, den andre grunnen var dommens relevans for serien.

Spleis tilbyr folk pengene sine tilbake

Før mannens dom ble kjent, ønsket mange å støtte han etter å ha sett serien. En innsamlingsaksjon på Spleis har samlet inn over 3,8 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne ble satt på vent, men mandag besluttet Spleis å gjenåpne pengeinnsamlingen.

– Vi har gjort en totalvurdering av saken, og har landet på å åpne innsamlingen «Hjelp Bamsegutt med familie hjem» igjen, skriver kommunikasjonssjef Tone Mesna i Spleis i en epost til VG.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På Spleis' nettsider sto det mandag ettermiddag:

«Det forventes at du setter deg godt inn i saken du ønsker å støtte, og at du er klar over at det er innsamler som er ansvarlig for innholdet som publiseres på spleisen».

Videre står det i innsamlingen at alle som ga til spleisen før den ble pauset, vil bli tilbudt å få pengene sine tilbake.

Trekker serien midlertidig

Distriktsredaktør Marius Lillelien sier at NRK vil gjøre endringer i Bamsegutt-serien, men sier de ikke har planer om å trekke serien for godt.

– Vår intensjon er å publisere dette på nytt. Enten må vi redigere om, ellers så må vi informere om det, for eksempel i plakatform på hver episode. Hvor raskt den vil publiseres på nytt avhenger av hvilken løsning vi velger, opplyser Lillelien til NTB.

Advokaten til seriens hovedperson mener midlertidig fjerning av serien er en fornuftig beslutning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er fornuftig at det er en midlertidig stans, for hensikten er jo å legge inn all informasjon. Den er jo ikke kansellert, men stoppet for å legge inn all informasjon, og det syns jeg er fornuftig nok, sier advokat Leif Strøm til Nettavisen.

Han påpeker at klienten hans selv hadde gitt uttrykk overfor NRK at han ønsket at dommen skulle være med.

Ønsker presseetisk vurdering

Gard Michalsen er tidligere ansvarlig redaktør for bransjenettstedet Medier24. Han mener Norges Presseforbund bør ta saken til PFU.

– Når NRK nå gjør endringer i dokumentaren, forsterker det bare behovet for å vurdere den presseetisk. Det er muligens berørte parter her som vil kunne klage den inn, men en dokumentar som har fått så mye oppmerksomhet, med så prinsipielt viktige vurderinger rundt seg, bør vurderes av PFU uavhengig av om det kommer en klage eller ikke, sier Michalsen til Nettavisen.

Han er klar på at det er den opprinnelige dokumentaren som må vurderes.