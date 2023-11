Terrorsiktet etter 25. juni-angrepet løslates – siktelsen opprettholdes

– Begrunnelsen for fengslingen av den siktede mannen i 30-årene har vært bevisforspillelsesfare. Påtalemyndigheten mener det ikke foreligger samme bevisforspillelsesfare og mener derfor at grunnlaget for fengsling ikke er oppfylt, heter det i en pressemelding fra Oslo politidistrikt.

Mannen har samtykket til innlevering av pass og meldeplikt til politiet to ganger i uka.

Mistankegrunnlaget mot mannen er ikke svekket, og siktelsen blir derfor opprettholdt.

Forsvarer: På tide

– Min klient har vært tålmodig og latt politiet etterforske i fred, men siden august har vi jobbet for løslatelse. Bevisene mot min klient er ikke styrket siden pågripelsen og holder ikke til noen tiltale. Det var derfor på tide å løslate nå, sier mannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien til NTB.

I april i år ble en person i 40-årene også løslatt fra varetekt, men han ble overført til soning av en annen dom. Også han er siktet for medvirkning til terrorangrepet.

Videre er det to siktede som befinner seg i utlandet, deriblant Arfan Bhatti som er begjært utlevert fra Pakistan.

Matapour tiltalt

Zaniar Matapour, som er siktet for å ha utført terrorangrepet, er fortsatt varetektsfengslet i påvente av hovedforhandling i rettssaken mot ham til våren.

10. november ble Zaniar Matapour tiltalt for grov terror etter at han 25. juni i fjor skjøt og drepte to personer i Oslo. Ytterligere ni andre personer ble truffet av skuddene. Matapour nekter straffskyld.