VG: Norsk rakettdrivstoff kan være i israelske missiler

Chemring Nobel på Hurum er et av selskapene som produserer rakettdrivstoff til Hellfire-missiler, skriver VG.

Også flere ganger tidligere har det kommet fram at Hellfire-missiler med norske komponenter har tatt liv i Gaza. Forklaringen er at norske regler tillater eksport av slike komponenter til Nato-landet USA. Der kan de så settes sammen til et våpen som eksporteres videre til for eksempel Israel, eksport som da er underlagt amerikanske regler.

– Det er en kjent sak at flere av Norges nærmeste allierte tillater eksport av forsvarsprodukter til Israel i motsetning til hva Norsk eksportpolitikk tillater. Vi kan derfor ikke utelukke at norske komponenter inngår i våpensystemer som benyttes i Gaza, Ukraina eller andre steder, sier administrerende direktør Helge Husby i Chemring Nobel.

Han legger til at selskapet overholder all lovgivning og tillatelser knyttet til norsk eksportkontroll.