254 norske barn fornærmet i overgrepssak – siktet mann ber om å bli løslatt

Mannen har vært varetektsfengslet siden februar, og han erkjenner at overgrepsmaterialet er hans, men ber likevel om å bli løslatt, skriver NRK.

Det er fortsatt materiale som politiet ikke har gått gjennom.

– Totalt er det nå 254 fornærmede i denne saken. Foreløpig har vi 108 navn på barna, 55 av dem har vi bekreftet identiteten på, sier politiadvokat Maria Skog.

Mannen skal ha fått barn mellom 7 og 13 år fra hele landet til å utføre seksuelle handlinger mot seg selv på nett, og tatt opptak av dem.

– Det som er bra i denne saken, er at ingenting i etterforskningen tyder på at dette er delt. Videoene er på gamle harddisker, sier barnas bistandsadvokat Charlotte Marie Ringkjøb.

Hun forteller at det er en krevende sak for mange av barna, og at vennskap er blitt brutt.

Politiet kom på sporet av mannen på grunn av en Vipps-overføring til en jente på 12 år i Nordland. Han skal være ansatt ved en skole, og tilbød jenta og en venninne penger for å vise sine nakne kropper på video. Ifølge politiet har mannen en nettlogg som gir grunn til bekymring.

Nettstedet Omegle er i ferd med å legges ned. Siden 2009 har det vært en side der man kobles opp i en chat med vilt fremmede personer. Det er formelt sett 18-årsgrense på siden, men det er ingen kontroll på hvem som bruker siden.