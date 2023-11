Ny norsk flytransport fra Kairo

Utenriksdepartementet setter mandag opp nok en flyavgang fra Kairo til Norge for norske borgere som har kommet seg ut fra Gaza.

Flyet ventes å lande på Oslo lufthavn mandag kveld. I likhet med flyet med 80 personer som ble satt opp lørdag, vil også Norwegian stå for flygingen mandag. Totalt har 212 personer med tilknytning til Norge kommet seg ut fra det krigsherjede området siden onsdag.

Egeland møter USAS sikkerhetsrådgiver i Kairo

Flyktninghjelpens Jan Egeland vil mandag fremme krav om våpenhvile, fredssamtaler og tilgang for humanitær hjelp til Gaza når han møter president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Kairo.

– Vi vil da be om det samme for Gaza, men det er dessverre ikke sannsynlig å få til en langvarig våpenhvile med det første, sier Jan Egeland til NTB.

Arabiske ministre til Kina for å få slutt på Gaza-krigen

Ministre fra arabiske og muslimske land reiser mandag til Kina – en reise de håper kan bidra til å få slutt på krigen på Gazastripen.

Kinesisk UD har uttalt at Kina kommer til å ha grundige samtaler med delegasjonen for å bidra til en nedtrapping av den israelsk-palestinske konflikten, beskyttelse av sivile og for å sikre en rettferdig løsning på palestinerens sak

Rettssak mot Shakira i Spania

Rettssaken mot den colombianske popstjernen Shakira skal etter planen starte i Spania, der hun anklages for skatteunndragelse.

Artisten er anklaget for skatteunndragelser på 6,8 millioner euro og for å ha brukt et skatteparadis for å slippe å betale skatt i 2018.

Norge møter Sveits og Tyskland i curling-EM

Det norske kvinnelandslaget i curling møter Sveits, mens herrelandslaget møter Tyskland under EM i Aberdeen mandag.

Søndag vant de norske kvinnene, med Marianne Rørvik som skip, forrykende og tok sin tredje seier av tre mulige da Tyskland ble slått 6–4. De norske gutta har derimot ikke fått noen god start på sitt mesterskap. De røk på sitt annet tap etter 7–12 for Italia i søndagens første kamp.