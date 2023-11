SAS' siste ruteflygning med Boeing 737 er gjennomført

Arbeidshesten Boeing 737 har vært i bruk i SAS gjennom 25 år, men søndag kveld var det slutt for flytypen da den siste ruteflygningen ble gjennomført.

Etter en nesten tre timer lang spesialtur fra Stockholm til Oslo, med en sving via København for å vinke farvel, er det over for Boeing 737 i kommersiell tjeneste hos SAS, skriver E24.

Flyturen inkluderte to såkalte lowpass – der man flyr ned til like over landingshøyde og deretter stiger igjen – samt et forsøk på å skrive tallet 700 på himmelen.

Kaptein på den siste turen var Edward Jerejian og styrmann var Aina Lokøy.

Etter at det siste flyet landet, har SAS nå kun fly fra europeiske Airbus i rutetrafikk.

SAS beholder dog ett 737-fly i flåten, det skal brukes til medisinske flyginger for Forsvaret. For tiden er oppdraget å frakte skadde personer fra grensen ved Ukraina til europeiske sykehus.