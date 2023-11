(Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no)

Hjerte- og karsykdommer er den nest vanligste dødsårsaken i Norge etter kreft. Har du for mange kilo på kroppen, har du mye høyere risiko for disse sykdommene.

Men det er ikke uinteressant hvor fettet sitter på kroppen.

– Vi vet at det er særlig bukfedme som øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, forteller Ulf Ekelund. Han er professor ved Norges idrettshøgskole.

Han har deltatt i en stor, ny, internasjonal studie. Der har forskerne vært interessert i å se om det er mulig å fjerne risikoen for hjerte- og karlidelser helt for dem som har for mye av det farlige fettet rundt midjen.

Du har bukfedme om du som kvinne har et midjemål på over 88 centimeter og over 102 centimeter som mann.

Det lønner seg å ta litt i

Også de som var slanke, hadde økt risiko for disse sykdommene om de beveget seg lite i løpet av uka, forteller Ulf Ekelund. Foto: NIH

Studien viser at det er spesielt en type aktivitet som er mye mer effektiv for å redusere sykdom enn det forskerne har kommet fram til tidligere.

De som drev med litt mer krevende fysiske aktiviteter i 30 til 35 minutter i løpet av uka, fjernet helt risikoen for sykdom og dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Dette er aktiviteter som lett jogging eller litt hardere svømming og sykling. Intensiteten skal være sånn at du blir svett og litt andpusten.

Tilsvarende måtte de bruke opptil 500 minutter i uka på moderat fysisk aktivitet, for eksempel en rask gåtur.

Avviker fra anbefalingene

Ekelund har selv vært med på å lage de siste anbefalingene for fysisk aktivitet for Verdens helseorganisasjon (WHO) som kom i 2020.

Da var anbefalingen at voksne bør være i moderat fysisk aktivitet i 150 til 300 minutter i uka eller 75 til 150 minutter med intens fysisk aktivitet i uka for å opprettholde god helse.

– I denne nye studien ser vi altså at vi får betydelig mye mer igjen for kraftig intensitet sammenliknet med moderat intensitet enn anbefalingene fra WHO sier, forteller Ekelund.

Stort forskningsprosjekt

Forskere har brukt data fra UK Biobank. Dette er et stort og langsiktig, britisk forskningsprosjekt som har data fra i alt 500.000 personer.

Nærmere 71.000 personer har vært med i denne studien. De var i gjennomsnitt rundt 61,5 år. Alle har i en periode gått rundt med et armbånd som har målt all aktiviteten deres i løpet av døgnet.

Deltakerne ble fulgt i nærmere sju år for at forskerne skulle registrere sykdom de ble rammet av løpet av perioden.

Også de slanke kan få økt risiko

Høyt blodtrykk er den største risikofaktoren for å få hjerte- og karsykdommer. Har du høyt blodtrykk, kan du effektivt senke dette ved hjelp av fysisk aktivitet.

Ulf Ekelund synes det er viktig å påpeke at all fysisk aktivitet har betydning for å redusere risikoen for hjerte- og karlidelser for alle.

– I denne studien så vi at også de som var slanke, hadde økt risiko for disse sykdommene om de beveget seg lite i løpet av uka.

Bekreftes av andre studier

et finnes også andre studier som tyder på at om vi er fysisk aktive med litt fysisk høyere intensitet, trenger vi ikke så mye trening.

Tidligere i år skrev forskning.no om en studie som viser at bare tre minutters aktivitet som får pulsen litt opp, kan redusere risikoen for tidlig død kraftig. Det hjelper å bare gå raskt opp trappen i stedet for å ta heisen eller sette tempoet opp når du går til butikken.

Også dataene til denne studien var hentet fra UK Biobank.

En selektert gruppe

Selv om det er mange deltakere i studiene fra denne biobanken, er det viktig å gjenta disse funnene i flere studier, mener Ekelund.

Selv om mer enn 500.000 mennesker er med i UK Biobank, er det under ti prosent av alle som har blitt spurt om å være med i biobanker. Det er derfor en selektert gruppe som deltar, forteller forskeren.

– Men ettersom det er stor variasjon i fysisk aktivitet og andre livsstilsfaktorer i studien, er det grunn til å tro at funnene våre er gyldige.