Torsdag la TV 2-sjef Olav T. Sandnes frem planen for mediehusets varslede kostnadskutt på rundt 400 millioner kroner, for de ansatte. Dette ble informert på et allmøte samme dag.

Totalt må TV 2 klare seg med 120 årsverk færre, noe som betyr at mellom 45 til 50 ansatte må slutte. Det ble lagt frem et tilbud om sluttpakker til alle ansatte med en måneds frist, i tillegg til tilbudet om gavepensjoner som ble luftet allerede i september.

Som en følge av kostnadskuttet blir aktualitetsprogrammene «Ærlig talt » og «Norske tilstander» lagt ned. TV 2-veteran Morten Sandøy har jobbet i TV 2 siden 1992 og har ledet Norske tilstander sammen med Eirik Bergesen og Elin Ludvigsen, siden premieren i april 2021.

– Jeg fikk bekreftet at programmet legges ned på onsdag, så for meg var det ikke noe sjokk da dette ble allment kjent torsdag, forteller Sandøy til Kampanje.

Dette har også ligget i kortene, opplyser han.

– Jeg har visst litt om situasjonen og skjønte hvilken retning det var på vei. Det er litt den følelsen man plukker opp når man har vært på samme sted et langt liv. Jeg har vært gjennom alle kuttene i TV 2, så for meg opplevdes torsdagen mindre dramatisk, men det gjør det ikke mindre kjipt å vite at såpass mange må gå likevel.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det var en rar dag på jobb, sier han.

Sandøy setter pris på at han fikk nyheten med et lite forsprang.

– Det var en fin gest, synes jeg. Det var godt å ikke få den i trynet under allmøtet - selv om jeg ikke ble veldig overrasket.

– Jeg vet at folk er veldig spente

Etter at årsverksreduksjonen ble kjent, rant meldingene inn på Sandøys telefon.

– Mange lurte på hva jeg skal gjøre videre - nå som jeg har fått «sparken» i TV 2. Men det har jeg jo ikke. Norske tilstander har vært et bonusprogram jeg har jobbet med annen hver uke, så enn så lenge jobber jeg fortsatt i TV 2.

Morten Sandøy og Eli Kari Gjengedal kysser på den røde løperen i forbindelse med TV2s 25-års jubileum på Nøstet i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Som en del av kostnadskuttene må TV 2-nyhetene ta seks-syv prosent av de totale kuttene. Det innebærer en kostnadsreduksjon på rundt 25 millioner kroner og et kutt på 21 årsverk. Nyhetsmorgen flyttes til Bergen, som også får kveldsskiftet, og fire vakter skal kuttes ned til tre. Det kan få følger for Sandøy, som bor i Bergen.

– Vaktordningen er det folk i Bergen er mest bekymret for. Det er helt klart en ulempe at Bergen får morgen- og kveldsvakt - og jeg vet at folk er veldig spente på turnusordningen. Jeg vet at det jobbes med ulike turnusmodeller, men i mitt hode hadde det helt klart vært en fordel om disse modellene var noenlunde klare i går, fordi da hadde det vært mye lettere å ta en beslutning om veien videre.

Alle TV 2-ansatte får tilbud om sluttpakke der tilbudet gis på bakgrunn av ansiennitet, og allerede torsdag kunne man begynne søknadsprosessen.

– Har du vurdert sluttpakke?

– Det kommer helt an på turnusordningene, men det hadde vært mye lettere å si ja eller nei om man visste helt sikkert hvordan det kommer til å bli. Og faren er jo at turnusordningen ikke er på plass før tilbudet om sluttpakke løper ut. Men slik ting er nå har jeg ikke vurdert å forlate TV 2, selv om heller ikke jeg er garantert en plass videre.

– Vitner om mangel på klokskap

Sandøys største bekymring er hvordan seerne vil merke kuttene. Sjefredaktør Sandnes har ettertrykkelig forsikret om at kuttene skal påvirke minst mulig.

– Skal man videre i mediebransjen er disse kuttene en nødvendighet som vi dessverre må gjennom. Og jeg er mest bekymret for hverdagen som møter dem som blir igjen og hvordan seerne våre vil merke dette. Jeg vet i hvert fall at jeg må sminke meg selv - for sminkørene blir borte. Men jeg har sminket meg selv før, så det skal jeg klare igjen. Jeg har for så vidt sminket andre også - med mindre hell, ler han.

Han er en veteran å regne som har vært med fra start og Sandøy elsker fortsatt TV 2.

– Jeg har vært der hele livet, og for meg er det ikke bare en arbeidsplass der jeg har gjort én jobb. Jeg har hatt mange ulike arbeidsoppgaver gjennom denne reisen, så det føles på en måte som om jeg har byttet jobb mange ganger. Og jeg trives fortsatt kjempegodt.

Sandøy har jobbet med innenriks, utenriks der han blant annet dekket krigen på Balkan, ledet «Magasinet» og var med å starte opp TV 2 Nyhetskanalen.

– Jeg har alltid vært glad i TV 2, og kommer alltid til å være det. Det er så jævlig kjipt når man må gjennom slike runder - og jeg har vært med på alle. Det er forferdelig kjipt at vi mister gode kolleger som jobber knallhardt for å formidle nyheter.

Han peker på avviklingen av momsfritaket for TV-nyheter som den store stygge ulven.

– Norge trenger TV 2 og jeg må innrømme at jeg synes det er merkelig at redaktørstyrte medier, særlig i disse tider med alt som skjer i verden, skal straffes fordi vi leverer levende bilder. Det er jo nettopp det som er nyhetsformidling i 2023!

Avviklingen av momsfritaket koster TV 2 rundt 150 millioner kroner og TV 2-sjefen mener de kunne ha unngått store deler av kuttene i nyhetene dersom de hadde beholdt fritaket.

– Gode kolleger jobber hardt for å formidle troverdighet og sannhet. Hvis jeg skal ordlegge meg litt fint, så synes jeg det er rett og slett er ufint, meningsløst og det vitner om mangel på klokskap fra regjeringens side. Jeg klarer i hvert fall ikke å forstå logikken i det, sier Sandøy.

Artikkelen er først publisert av kampanje.com.