– Min klient har samtykket til fengsling og at fengslingsmøtet kan gå som kontorforretning, sier mannens forsvarer, advokat Morten Andreassen, til NRK.

– Han har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, og vi er i dialog med politiet om å gjennomføre avhør i de nærmeste dagene, sier han videre.

Politiet varslet tidligere lørdag at de ville be om fire uker fengsling med brev- og besøksforbud og full isolasjon de første to ukene, opplyste politiadvokat Line Lyche i Øst politidistrikt til VG.

Spørsmålet om varetekt vil bli behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett.

Mannen ble pågrepet etter at politiet fikk melding om en voldshendelse på en adresse i Nittedal klokken 8.01 fredag morgen. I en leilighet i et boligkompleks ble en kvinne erklært død etter at nødetatene ankom stedet.

Voldshendelsen skjedde innendørs. Mannen som varslet om hendelsen, var nabo av kvinnen. Han ble pågrepet på stedet og er siktet for drap.