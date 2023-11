Sykehusdirektør: 26 palestinere drept

Minst 26 personer er drept i israelsk bombardement mot Khan Younis på Gazastripen, ifølge en sykehusdirektør. Direktøren ved Nasser-sykehuset opplyser i natt norsk tid til nyhetsbyrået AFP at de har fått inn 26 døde og 23 personer med alvorlige skader.

Angrepet skal ha rammet en bygning med boliger i byen Hamad i Khan Younis-området. Reuters siterer det palestinske nyhetsbyrået Wafa på at de fleste av de drepte var barn.

Forlik mellom Diddy og ekskjæresten

Dagen etter at sangeren Cassie saksøkte ekskjæresten Sean «Diddy» Combs blant annet for voldtekter, har de to inngått forlik. Innholdet i dette er ikke kjent. Det er New York Times som melder dette i natt.

– Jeg har bestemt meg for å løse saken i minnelighet med vilkår som jeg har et visst nivå av kontroll på, skriver Cassie, hvis fulle navn er Casandra Ventura, i en uttalelse fredag. – Vi har bestemt oss for å løse dette anliggendet i minnelighet. Jeg ønsker Cassie og hennes familie alt godt. Love! uttaler Sean Combs, som er kjent under artistnavnene Puff Daddy, P. Diddy og bare Diddy.

Vil ha Trump-rettssak i Georgia fra 5. august

Påtalemyndigheten vil ha tidligere president Donald Trump for retten fra 5. august i saken der han er tiltalt for valgpåvirkning i delstaten Georgia. Det er bare måneder før presidentvalget 5. november.

Tidligere har aktor Fani Willis opplyst at saken kanskje ikke vil avsluttes før sent i 2024 eller tidlig i 2025. Det kan bety at Trump allerede kan være president før rettssaken avsluttes. Trump motsetter seg startdatoen, ifølge rettsdokumenter sendt inn sent i går lokal tid, samme dag som forslaget ble kjent. Det er opp til dommer Scott McAfee å avgjøre spørsmålet.

Skyteepisode på psykiatrisk sykehus i USA

En personer er drept i en skyteepisode på et psykiatrisk sykehus i den amerikanske delstaten New Hampshire. Den antatte gjerningsperson ble skutt av politiet.

Skyteepisoden fant sted i resepsjonen til et sykehus i delstatshovedstaden Concord i går kveld lokal tid. Ifølge tjenestepersoner ble en skadd person fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Kool amp; The Gang-trommeslager er død

Trommeslager George «Funky» Brown, som var med på å stifte gruppa Kool amp; The Gang, er død. Han ble 74 år. Ifølge en pressemelding fra Universal Music i natt norsk tid tapte Brown kampen mot kreft torsdag. Han pensjonerte seg tidligere i år fra band etter nesten 60 år i bandet, som beveger seg innen R amp; , soul, and funk.

Han opplyste da at han hadde da fått diagnostisert lungekreft i stadium 4. Brown var med på oppstarten i 1964, da bandet het Jazziacs. Under navnet Kool amp; The Gang slo bandet gjennom på midten av 1970-tallet. De har hatt enorme hits som «Too Hot,» «Ladies Night,» «Joanna» og «Celebration».

George Weah erkjenner valgnederlag i Liberia

Sittende president og tidligere fotballstjerne George Weah har ringt sin motkandidat Joseph Boakai og erkjent valgnederlag i Liberia. Det opplyser talspersoner for begge kandidatene til nyhetsbyrået Reuters.

Da 99 prosent av stemmene fra presidentvalgets andre runde var telt opp, hadde 78-årige Joseph Boakai (78) en oppslutning på 50,89 prosent mot og 57-årige Weahs 49,11 prosent.

Busser med norske borgere fra Gaza ankom Kairo

To busser med norske borgere som kom ut fra Gaza fredag, ankom i natt hotellet i Kairo, der det norske mottakssenteret er. Her vil de få praktisk bistand, som helsehjelp, dokumenthjelp, mat og drikke og bistand med reise videre fra Egypt til Norge.

60 nordmenn sto på listen over personer er som fikk krysse grensen i Rafah fredag. 49 av dem krysset grensen. I dag får de fly hjem til Norge, skriver avisen.

Fire skadd i kappkjøring i tunnel i Oslo

Fire personer er skadd etter at to biler i natt kappkjørte i Ekebergtunnelen i Oslo. Skadeomfanget er ikke kjent. Ifølge politiet var det to biler som har kappkjørt, og den ene bilen forsøkte å presse seg inn foran den andre, idet de tok igjen en tredje bil. Dette medførte et sammenstøt mellom de to kappkjørerne, og den ene av disse snurret og gikk i tunnelveggen.

Ifølge operasjonslederen satt de skadde i bilen som ble truffet. Politiet skal nå etterforske ulykken for å få klarhet i blant annet hvem som satt bak rattet i de forskjellige bilene.