Stortingspresidenten møtte FNs generalsekretær

– FNs generalsekretær snakket mye om Gaza, om hva det internasjonale samfunnet må gjøre for å skape fred, sier Gharahkhani til NRK.

Han leder en delegasjon fra Stortinget og har besøkt politikere i Washington og New York.

Ifølge stortingspresidenten sa Guterres at det er noe fundamentalt galt når Gaza blir en gravplass for barn uten at det internasjonale samfunnet klarer å samarbeide om en løsning.

Over 11.000 mennesker er drept i Gaza, det store flertallet av dem er barn og kvinner.