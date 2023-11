Hans mor, Tanja Wilhelmsen, sier til Dagbladet at sønnen var en viktig person for veldig mange.

– Han sto opp for både sine og andres rettigheter – som en løve. Han var helt spesiell, og både musikalsk og aktiv, engasjert og ekstremt ressurssterk, sier Wilhelmsen til avisa.

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) beskriver Gabriel Wilhelmsen Hoff som en bauta for likestillingskampen, en som virkelig har vært med å forme NHFUs politikk.

Han begynte i NHFU Øst i 2016, og i 2018 gikk han inn i sentralstyret som 2. nestleder, en posisjon han hadde i to perioder. Deretter ble han leder for ungdomsorganisasjonen.

En av sakene han jobbet med, var å få på plass et lovforbud mot at unge mennesker plassert på sykehjem. Forbudet måtte være uten unntak, mente Hoff.

– Vi ser eksempler på at unge folk under 30 år som ønsker og trenger brukerstyrt personlig assistanse (BPA), heller blir plassert i et system som ikke er laget for dem. Det er uverdig, sa Hoff til Handikapnytt.no i sommer.

Forbundet lover å fortsette arbeidet.

– Vi har mistet en foregangsperson i kampen for likestilling, men vi vil fortsette kampen i Gabriels ånd, heter det blant annet i innlegget fra NHFU.