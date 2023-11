SAS fornøyd med varslet oppkjøps-nei til Norwegian

SAS' norgessjef Kjetil Håbjørg sier til Dagens Næringsliv at han ikke har noen synspunkter på hvem som eier Widerøe.

– Vi er fornøyde med at tilsynet er såpass grundig i sine vurderinger for å sikre rettferdig konkurranse i markedet, til det beste for passasjerene.

Tilsynet frykter at konkurransen i det norske flymarkedet vil svekkes dersom en av tre aktører slukes av Norwegian. Da bli det kun to store flyselskap – SAS og Norwegian – og det frykter Konkurransetilsynet vil gi dårligere tilbud og dyrere billettpriser.