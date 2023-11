Tilsynet påpeker i en pressemelding fredag at dersom oppkjøpet går gjennom, vil man gå fra tre til to flyselskaper i Norge. Derfor er det en risiko for at konkurransen svekkes.

– Det kan føre til høyere billettpriser og dårligere rutetilbud for norske flypassasjerer, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Norwegian er overrasket over beskjeden fra Konkurransetilsynet, og Widerøe er skuffet.

Tre årsaker

Det er særlig rutene mellom Bergen og Stavanger og mellom Bergen og Trondheim som trekkes fram. Det er på disse rutene der Norwegian og Widerøe i dag konkurrerer at tilsynet er redd konkurransen vil svekkes dersom de to flyselskapene slår seg sammen.

Fredag varsler de derfor at de vurderer å si nei. De tre forholdene som pekes på som begrunnelse, er at med kun to flyselskaper i markedet kan det bli lettere å koordinere priser på innenlandsruter.

Det kan også bli dårligere konkurranse der disse to selskapene allerede konkurrerer mot hverandre. I tillegg er det fare for at det skal bli dyrere for bakketjenester for konkurrerende selskap på flyplassene i Evenes, Alta og Kirkenes.

Overrasket og skuffet

– Vi er overrasket over Konkurransetilsynets varsel om mulig stans av oppkjøpet, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

Han er likevel optimist og sier at de nå skal sette seg grundig inn i tilsynets foreløpige vurdering

Widerøes konsernsjef Stein Nilsen er skuffet. Han mener at med Norwegian vil selskapet få en solid eier med evne til å videreutvikle begge selskapene, som vil sikre nødvendig kollektivtransport i distriktene.

Norwegian og Widerøe har frist til 8. desember med å svare på Konkurransetilsynet sin foreløpige vurdering. Siste frist for Konkurransetilsynets endelige konklusjon er 3. januar 2024, men en avgjørelse kan komme før dette.