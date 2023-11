Dette skjer fredag 17. november

Analyser av dødsulykker legges fram

I dag presenterer Statens vegvesen en rapport som tar for seg dybdeanalyser av dødsulykker i veitrafikken i 2022. De kommer også til å orientere om ulykkessituasjonen i år. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) deltar for å møte sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet.

Barnas klima- og miljørapport lanseres

I dag skal representanter fra Barnas klimapanel selv presentere hovedfunnene i Barnas klima- og miljørapport. Det blir en politisk samtale med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap), og i tillegg deltar Mathilde Tybring-Gjedde (H), Ola Elvestuen (V), Une Bastholm (MDG) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Miljøagentene står som arrangør.

Erdogan til Berlin

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal etter planen besøke Tysklands hovedstad Berlin. Blant annet skal han møte statsminister Olaf Scholz og president Frank-Walter Steinmeier. Scholz har tidligere sagt at Erdogans anklager om at Israel er fascistisk er «absurde».

SpaceX tester romfartøyet Starship

Det amerikanske selskapet SpaceX har fått grønt lys til å gjøre en ny, ubemannet test av sitt Starship-fartøy. Det er utviklet for lange romferder, og testen utføres uten at det befinner seg noen om bord. Den første prøveturen endte med eksplosjon. Grunnleggeren av SpaceX er Elon Musk, som også er mannen bak Tesla.

NM kortbane i svømming

I dag svømmes det videre på den andre dagen av NM kortbane i Bergen. Det skal blant annet være finaler i 4 x 50 m medley for menn, 800 m fri for kvinner, 400 m fri for menn og 50 m bryst for kvinner. Mesterskapet varer til søndag.

EM-kvalifisering for herrer

EM-kvalifiseringen i fotball for herrer fortsetter. I gruppe C møtes England og Malta, mens Italia spiller mot Nord-Makedonia. Øvrige kamper som spiller fredag er Kasakhstan – San Marino, Finland – Nord-Irland og Danmark – Slovenia.