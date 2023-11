To av mennene er også tiltalt for tyveri av to trailerhengere i Sarpsborg med innhold tilhørende Elkjøp, skriver Moss Avis.

– Samlet verdi på last og hengere utgjorde cirka 7,3 millioner kroner, opplyses det i tiltalebeslutningen.

De tre, som er i 30-årene og 40-årene, må møte i Søndre Østfold tingrett i 11. desember. Det er satt av fem dager til saken.