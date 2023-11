– Vi følger situasjonen tett, og det kan bli aktuelt for oss å stenge grensa på kort varsel ved behov, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Finland sa torsdag at de natt til lørdag vil stenge fire av ni grenseoverganger til Russland. Årsaken er at svært mange asylsøkere har krysset den russiske grensa til Finland den siste tiden.

Mehl sier til NTB at norske myndigheter er oppmerksomme på situasjonen Finland nå opplever, men at Norge hittil ikke har opplevd den samme pågangen ved grensa som Finland.

– Vi opplever ikke noen unormal trafikk over Storskog per nå. Trafikken er veldig lav og har vært lav i hele høst, sier justisministeren.

– Migrasjon kan brukes som virkemiddel

Finlands statsminister Petteri Orpo sa tirsdag at russiske grensemyndigheter har begynt å slippe gjennom folk til den finske grensen som ikke har nødvendige dokumenter. Han sa også at russiske grensevakter har eskortert og transportert folk til grensa.

– Migrasjon kan brukes som et virkemiddel for å skape uro, og det er et scenario som vi har beredskap for, sier Mehl.

Politiet: – Ikke noe unormalt

Stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen i Finnmark politidistrikt bekrefter at de ikke har hatt det samme trykket på Storskog som det Finland nå opplever.

– Vi opplevde det i 2015, men vi har ikke sett noe unormalt ved trafikkbildet over Storskog i høst. Vi følger likevel trafikkbildet tett, sier Tellefsen.

I 2015 kom 5500 migranter over grensa på Storskog i løpet av kort tid. Mange av dem kom syklende.

Siden krigen startet i Ukraina, har politiet hatt økt territorialkontroll i hele distriktet, økt årvåkenhet og økt patruljering, sier stabssjefen.

– Som Schengen-yttergrense vet vi at endringer kan skje raskt, og forhold på den andre siden vil kunne påvirke både trafikken over Storskog og forhold her i Norge. Dette tar vi høyde for og har gode beredskapsplaner og iverksetter tiltak der vi ser behov. Vi følger situasjonen tett, noe vi har gjort siden invasjonen i Ukraina og har tett dialog med våre finske kollegaer, sier han.

Kan tilpasse seg

Tellefsen vil ikke gå ut med tall på hvor mange russere som har passert grensa på Storskog den siste tiden, men sier at antall reisende er innenfor normalen.

Samtidig sier han at politiet kan tilpasse seg raskt dersom endringer skulle skje.

– Vi har god dialog også med andre beredskapsaktører. Det er viktig å ha lik situasjonsforståelse og forstå hvilken måte vi kan bli berørt av det som skjer på den andre siden av grensen.