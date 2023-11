Det melder Nettavisen.

I september kom det frem at alle i TV 2 fra 60 år og oppover ville få tilbud om gavepensjon. Flere profiler i kanalen, deriblant Arill Riise, Fin Gnatt og Harald Bredeli fortalte til Kampanje at de ikke ville takke ja til gavepensjon.

Nå skriver imidlertid Nettavisen at en annen TV 2-veteran har takket ja. Elin Sørsdahl har jobbet i TV 2 siden starten og er en av kanalens utenriksreportere.

– Jeg brukte lang betenkningstid på å takke ja til tilbudet. Jeg har sagt at jeg vil jobbe til september 2025, og da har jeg vært rundt 33 år i TV 2, sier Sørsdahl til Nettavisen.

– Jeg er en av de som har vært med fra starten av, men har tenkt tanken på at det er på tide å gjøre noe annet. Dette er mitt bidrag for at de yngre kommer inn bransjen.

Torsdag ble det kjent at TV 2 kutter 120 årsverk. Dette inkluderte fast ansatte, midlertidige, frilansere og konsulenter. Dette kommer som en følge av at TV 2 må komme i mål med et kostnadskutt på 400 millioner kroner.

