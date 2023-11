Flere norske rikspolitikere møtte et morbid syn på vei til jobb torsdag. Anledningen var Stortingets votering om anerkjennelse av Palestina som stat.

– Vi må la dem høre oss inne på Stortinget nok en gang. Det hjelper mer enn vi tror. Vi holder presset oppe for anerkjennelse av et helt folk som har bomber som nedbør, skriver Aksjonsgruppen for Palestina i en pressemelding,

Det er også ventet en skolestreik blant elever i Oslo, Drammen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Her stilles det tre krav fra elevene: «Våpenhvile nå, nasjonal boikott av Israel og et fritt Palestina».