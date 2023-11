Rektor vil forby russegensere

– Vi bestemmer jo ikke hva elevene gjør på privaten, men vi kan være veldig tydelige på at vi ikke vil ha lukkede miljøer her på skolen, sier rektor Brynhild Idland ved Nesbru videregående skole til Budstikka.

Hun er oppmerksom på hvordan russeklær kan skape et skille mellom dem som er med og dem som ikke er med i ulike grupper.

Derfor ønsker hun å forby russegensere på sikt, som ett av flere tiltak for å hindre ekskludering. Rektorer vil at russegruppene skal åpne for å ta imot alle som vil være med.

– Slike «åpne grupper» vil selvfølgelig få lov til å bruke russeklær. Grupper som har et begrenset antall plasser, vil ikke, sier Idland.

Skolen har allerede informert årets førsteklassinger om at denne regelen vil gjelde for dem når det er deres tur til å være russ.

Til Budstikka forteller flere elever på Nesbru at de tror tiltakene fra skolen vil bidra til å skape et sterke fellesskap. Likevel peker de på at mesteparten av planleggingen, festene og selve russetiden skjer på fritiden, og at det dermed er lite skolen kan gjøre.