Xi: Taiwan farligste tema mellom USA og Kina

USAs president Joe Biden og hans kollega fra Kina, Xi Jinping, har hatt et møte på fire timer i San Francisco. Biden understreket i natt betydningen av fred i Taiwan-stredet og ber Kina la være å blande seg inn i valget på øya.

På sin side uttalte Xi at USA må slutte å gi våpen til Taiwan og støtte Kinas fredelige «gjenforening». Xi skal også ha understreket at Taiwan-spørsmålet er det «største og farligste temaet» i det bilaterale forholdet mellom Kina og USA.

Flertall i Senatet for midlertidig budsjettløsning

I natt norsk tid ble det flertall i det amerikanske Senatet for et lovforslag som hindrer at det offentlige stenges ned. Det sendes til presidenten for godkjenning.

I senatet stemte 87 representanter for, mens 11 stemte mot. Det skjedde dagen etter at forslaget fikk et overveldende flertall i Representantenes hus.

Biden: En tostatsløsning er det eneste svaret

USAs president Joe Biden forteller at han har gitt Israels statsminister Benjamin Netanyahu beskjed om at en tostatsløsning er det eneste svaret. Biden opplyste dette på en pressekonferanse i San Francisco i natt norsk tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske presidenten forteller at han også gjorde det klart at det vil være en feil av Israel å okkupere Gazastripen

Bil krasjet ved Israels ambassade i Tokyo

En bil har kjørt inn i et gjerde nær den israelske ambassaden i Japans hovedstad Tokyo. En mann som er medlem i høyreorientert gruppe, er pågrepet i saken.

Hendelsen skjedde i et kryss rundt 100 meter fra ambassaden torsdag. Ifølge lokale medier ble en politibetjent lettere skadd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skyting mot leilighet i Sverige – ingen skadd

Flere personer var til stede i en leilighet sentralt i den svenske byen Norrköping der det ble avfyrt skudd mot døra, men ingen ble skadd.

Ifølge Expressen fikk politiet tjue minutter før midnatt om flere høye smell i bydelen Nordantill.

– Da vi ankom stedet, kunne vi slå fast at flere skudd var avfyrt mot en leilighetsdør i en trappeoppgang, forteller Torbjörn Lindqvist, politiets vakthavende befal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Buss med norske borgere har ankommet Kairo

Den første norske bussen med norske borgere Kairo klokken 4.07 norsk tid. Der blir de evakuerte tatt imot av et kriseteam fra det norske Utenriksdepartementet. Til sammen har to busser fraktet 51 nordmenn, 27 av dem barn, fra grensen i Rafah til Kairo.

Torsdag får ytterligere 60 nordmenn reise ut fra Gazastripen, via grenseovergangen ved Rafah, opplyser Utenriksdepartementet. Til NTB opplyser departementet at halvparten som har fått lov til å forlate Gaza torsdag, er barn.

Brann i ferge i Nærøysund

En ferge på rundt 60 meter begynte ved 3.30-tiden å brenne i en vedlikeholdshall på Ottersøya i Nærøysund kommune. Som følge av brannen ble det frigitt giftige gasser, men vindretningen tilsa at det ikke var spredningsfare.

Det pågikk vedlikeholdsarbeid i båten da det begynte å brenne, men om dette har noen sammenheng med brannen, er ikke kjent. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen. Slukningsarbeidet er ventet å ta lang tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Medvedev klar for semifinale i ATP-sluttspillet

Daniil Medvedev er klar for semifinale i ATP-sluttspillet etter å ha slått Alexander Zverev i strake sett i Torino. Russeren slo Zverev 7-6, 6-4 og ble den første spilleren som tar seg videre fra gruppespillet i årets ATP-sluttspill.

Medvedev slo Andrej Rublev i den første gruppespillkampen (6-4, 6-2) og er dermed klar for sluttspillet før siste kamp i gruppespillet.