Helikopter fremme ved tråler utenfor Bjørnøya

Helikopteret fra Longyearbyen kom fram om lag klokken 23 tirsdag kveld, og satte to lensepumper om bord på havaristen for å bedre lensekapasiteten. Kapteinen bekrefter at situasjonen har bedret seg, og at vannstanden synker. Med to ekstra pumper har man også en reservekapasitet.

Det første av de assisterende fartøyene kom fram til havaristen klokken 22.40, og avventer situasjonen. Det andre helikopteret som var utkalt fra Tromsø, blir stående i beredskap på Bjørnøya inntil videre.

Den første meldingen om at tråleren tok inn vann kom klokken 19.30. Tråleren Kågtind II lå da øst for Bjørnøya. Båten er registrert i Harstad, og tilhører rederiet Nergård i Tromsø. Fartøysjef i Nergård Kenneth Holmøy sier at situasjonen ser ut til å være under kontroll.

– Båten har tatt inn vann i maskinrommet, men lekkasjen er stanset og vannstanden redusert. Jeg er i jevnlig kontakt med kapteinen. Han opplyser om at mannskapet tar dette med fatning og opptrer veldig profesjonelt. Vi har jevnlige øvelser på slike situasjoner, så de er godt drillet, sier fartøysjefen til NRK.

Slik kaptein og rederi vurderer det er det ikke noen umiddelbar fare for at tråleren skal synke.

Kystvaktfartøyet Barentshav er på vei til fisketråleren for å sette slep. Skipet er ventet å være fremme ved havaristen ved 7-tiden onsdag morgen, ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN).

Det er dårlig vær og det blåser stiv kuling i området natt til onsdag. Bølgehøyden er 3–4 meter, men sikten beskrives som god.