Politibil og buss ble kastet stein på i Lillestrøm

– Politiet mottok først melding fra buss i rute om at det ble kastet stein mot deres busser. Minst en rute skal ha bli knust. Politiet dro til stedet for å undersøke. Politibilen ble da utsatt for skadeverk. Knust vindu, skriver politiet på X/Twitter tirsdag kveld.

Ifølge politiet er det observert unge barn ned i 13-årsalderen.

– Foreldre bes om å dra ut å hente hjem barn som henger på senteret, skriver politiet videre.

De arbeider med å innhente materiale fra overvåkingskameraer i området for å identifisere ungdommene involvert. Politiet skriver at de har kontroll på tre ungdommer som er mistenkt for å være involvert.