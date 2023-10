Det er varslet mer snø på Østlandet utover uka etter mandagens kaos. Nå ønsker samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) en gjennomgang av beredskapen på veiene.

– Kjør forsiktig og bruk vinterdekk, skriver Meteorologisk institutt på meldingstjenesten X.

Det er nemlig meldt om at snøet vil fortsette å falle tirsdag ettermiddag og kveld, samt store deler av torsdagen.

Snø har allerede ført til store trafikale problemer på Østlandet mandag og tirsdag.

Varsler gjennomgang

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at store deler av problemene mandag oppsto som følge av at en del vogntog hadde for dårlige dekk, noe som gjorde at trafikken stanset.

Nå vil han ha en gjennomgang av beredskapen på veiene etter kaoset mandag.

– Jeg tenker det er naturlig at vi går gjennom denne hendelsen og ser særlig på både brøyteberedskap og om en håndterer slike hendelser på en god måte når dette oppstår, sier Nygård til P4.

Hoksrud kritisk

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) er kritisk til bussenes beredskap etter mandagens trafikkaos. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) mener hovedproblemet i Oslo var stillestående busser, og stiller seg spørrende til hvorfor bussene i hovedstaden ikke var bedre forberedt.

– Ifølge administrerende direktør i Unibuss hadde de skiftet dekk på 40 av 183 busser. Da er det ikke rart det blir kaos. Hvorfor er man ikke føre var? sier han til NTB.

Han tar også til orde for å fjerne piggdekkavgiften i hovedstaden, og mener det vil gi økt trafikksikkerhet.