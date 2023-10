De som ringer, utgir seg for å være fra «Anydesk», skriver politiet.

– Dette er forsøk på bedrageri, skriver de.

Politiet opplyser til VG at én person har blitt svindlet for 100.000 kroner og at det er flere som har blitt forsøkt lurt.

Ingen må oppgi konto- eller personopplysninger over telefon til fremmede, formaner politiet. Den fornærmede forsøker å stanse transaksjonene og har anmeldt saken.