– Vi registrerte 948 oppdrag i går. Fra vårt ståsted er det vel ikke overraskende, første snøfall er som nevnt andre steder i mediene alltid kaotisk, sier Ole Skauli i bergingsselskapet Redgo til NTB.

Han beskriver gårsdagen som hektisk, med mange utfordringer ute på veiene, også for bergerne.

– Det er definitivt Østlandet som er mest sårbart for plutselige snøfall, sier han.

Skauli tror at også tirsdagen blir hektisk, men litt mer kontrollert enn dagen før.

– Et problem er at en del har ventet med å legge om til vinterdekk. Med et nytt snøfall på torsdag vet vi at mange har fått lagt om eller har lært å la bilen stå dersom de fortsatt venter på dekkskift.

Kom ikke fram

Stasjonsleder Petter Schøyen i SOS veihjelp sier at de hadde mellom 600 og 650 oppdrag i østlandsområdet.

– Av dette var rundt 30 prosent av oppdragene utforkjøringer.

Han forteller videre at de helt sikkert kunne hjulpet flere.

– Problemet var bare at redningsbilene ikke kom fram. De ble stående fast i trafikken. Dermed blir oppdragene avbestilt, sier Schøyen.

Tofte 20231030. En pumpebil har veltet og ligger på siden i Rødsbakkene i Tofte. Snøværet i deler av Sør- og Østlandet har forårsaket flere mindre ulykker og forsinkelser på veiene og politiet ber folk om å la bilen stå. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Hjalp 250 medlemmer

Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Naf opplyser til NTB at de hjalp 250 medlemmer mandag.

Samme tall for 30 oktober i fjor var 46. Det blir alltid kaos på Østlandet når det første store snøfallet kommer, sier Sødal.

Også han påpeker at det var mange som kjørte på sommerdekk.

– Vi er forberedt på at det vil bli hektisk på torsdag også. Med nok et snøfall i vente oppfordrer vi alle til å tenke seg om før de legger ut med bilen. Har du mulighet til å ta hjemmekontor, er dette en god dag å gjøre det på. Vi håper også at transportselskapene sender ut trailere som har god dekkutrustning på torsdag.

Sto klare

Salgs- og markedsdirektør Sjur Jensen Bay i Viking redningstjeneste ønsker ikke å oppgi et konkret tall for antall berginger mandag, men sier at de var nær en dobling av antall assistanser sammenlignet med tilsvarende dag i fjor.

– Vi er ikke overrasket. Dette var varslet, og biler og mannskap sto klar.

Han sier at de fleste som hadde kjørt av veien, kunne kjøre videre etter å ha fått litt hjelp.

– Det gjaldt dog ikke et relativt stort antall bilister på sommerdekk og som måtte transporteres videre. I tillegg var det en del som måtte ha starthjelp i forbindelse med den første kulda.

Selskapet var på jobb gjennom hele natta, men forventer at det vil normalisere seg noe tirsdag og onsdag.

– Vi venter høyt trykk igjen med det varslede snøfallet torsdag. Hvis man ikke må ut på veien, eller fortsatt har sommerdekk, så la bilen stå, oppfordrer Jensen Bay.