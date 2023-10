Norges Bank øker kronesalget for tredje måned på rad

Kronesalget skjer for å overføre valuta til oljefondet, som investerer i utlandet. Kronen svekker seg rundt 2–3 øre mot euro rett etter nyheten, skriver E24.

Det var ventet at kronesalget skulle holde seg uendret på 1,2 milliarder, skriver de.

Nordea-strateg Dane Cekov tror beløpet holder seg på samme nivå neste måned, men at snittet for neste år blir halvparten av dagens kronesalg.

Det samme tror seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB, ifølge Dagens Næringsliv.

– Neste år koker alt ned til hva som skjer i det internasjonale makrobildet. Nå er det ikke positivt for små valutaer som kronen, sier Cekov til E24.

I mange år kjøpte Norges Bank kroner på vegne av staten for at oljeinntekter i utenlandsk valuta kunne brukes over statsbudsjettet. I fjor snudde situasjonen da kronestrømmen overgikk beløpet som skulle brukes i statsbudsjettet.