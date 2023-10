DNB: Boligprisene fortsatte å synke i oktober

Årsaken er trolig at det selges færre boliger enn det som er vanlig på høsten.

– Det fører til at det hoper seg opp med usolgte boliger, og tilbudet er nå på et rekordhøyt nivå når vi ser landet under ett, sier administrerende direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom.

I oktober i fjor falt boligprisene med 1,9 prosent. Sørestrand-Hansen mener de mange boligene for salg nå begynner å presse prisene nedover.

– Våre tall viser at snittverdien på solgte boliger er rundt 3 prosent lavere enn den var i oktober i fjor.

DNB Eiendom ser blant annet også at et økende antall sekundærboliger legges ut for salg. De tror årsaken er at det høye rentenivået gjør det lite lønnsomt å leie ut.

– Flere har også behov for å realisere verdier som følge av økte utgifter, sier Sørestrand-Hansen.