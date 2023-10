Nordiske statsministre enige om behov for humanitær støtte til Gaza

Tirsdag var de nordiske statsministrene samlet i Oslo i forbindelse med Nordisk råds 75. sesjon.

På en pressekonferanse sa Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir at de vurderte som Norge å stemme for FN-resolusjonen, som ikke inneholdt noen fordømmelse av Hamas' terrorangrep. I stedet valgte Island å avstå, men Katrín Jakobsdóttir har likevel inntrykk av at de nordiske landene er enige om behovet for en humanitær våpenhvile på Gazastripen.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen mener imidlertid at formuleringen i resolusjonen var ufullstendig. Grunnen var at den ikke inneholdt en fordømmelse av Hamas' terrorangrep.

– Har vært tydelige

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at for Norge var det ikke noe alternativ å avstå fra å stemme i FNs hovedforsamling.

– Vi er nødt til å være tydelige i fordømmelsen av terror, og det har vi vært fra første stund. I enhver uttalelse understreker vi Israels rett til å forsvare seg selv, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Støre mener det er viktig å se Israels forsvar og konsekvensene det vil ha for regionen og de sivile, i forhold til Hamas-angrepet.

– Derfor er det overordnet for oss nå å få en humanitær pause og få inn humanitær støtte til disse to millionene menneskene som lever under ekstreme forhold, sier Støre.

– Rett til forsvar

I resolusjonen som ble vedtatt i FN, ble det tatt til orde for en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen. Norge og 119 andre land stemte for den ikke-bindende resolusjonen.

USA stemte imot. 45 land avsto fra å stemme, blant dem Sverige, Danmark, Finland og en rekke andre europeiske land.

– Vi vil fordømme Hamas, for det første. For det andre vil vi si at Israel har rett til å forsvare seg selv i tråd med folkeretten. Samtidig må vi sørge for å gi humanitær bistand til Gaza, sier statsminister Petteri Orpo om hvorfor Finland valgte å avstå.

Han synes det er synd at kravet om humanitære våpenhvile i Gaza ikke fikk unison støtte i FN, men mener samtidig at resolusjonen som ble vedtatt, var mangelfull.